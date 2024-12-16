السلطات ترجح مقتل مئات أو آلاف بإعصار أرخبيل مايوت

الوكيل الإخباري- رجحت سلطات أرخبيل مايوت في المحيط الهندي -أمس الأحد- مقتل "مئات" أو حتى "بضعة آلاف" من السكان جراء الإعصار شيدو، الذي دمر السبت قسما كبيرا من المقاطعة الفرنسية الأفقر التي بدأت في تلقي المساعدات.



وذكر الحاكم المحلي فرانسوا زافييه بيوفيل لقناة مايوت لابريميير التلفزيونية: "أعتقد بكل تأكيد أنه سيكون هناك عدة مئات (من القتلى)، وربما سنصل إلى ألف، أو حتى بضعة آلاف"، بعد أن دمر الإعصار إلى حد كبير الأحياء الفقيرة التي يعيش فيها نحو ثلث السكان.



وأضاف أنه سيكون "من الصعب للغاية الوصول إلى حصيلة نهائية"، نظرا إلى أن معظم السكان مسلمون ويدفنون موتاهم تقليديا في غضون يوم من وفاتهم.

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كما قالت وزارة الداخلية الفرنسية عند سؤالها عن مقتل عدة آلاف إنه "سيكون من الصعب معرفة مصير جميع الضحايا"، مؤكدة أنه من غير الممكن تحديد الرقم في هذه المرحلة.



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن الإعصار (شيدو) اجتاح مايوت الليلة الماضية مصحوبا بريح بلغت سرعتها أكثر من 220 كيلومترا في الساعة، وألحق أضرارا بمساكن مؤقتة وبمبان حكومية ومستشفى، مشيرة إلى أن الإعصار هو الأعنف الذي يجتاح الأرخبيل منذ أكثر من 90 عاما.