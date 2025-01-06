السلطات في إندونيسيا توصي بإغلاق أسواق الماشية بسبب انتشار الحمى القلاعية

ونقلت وكالة "أنتارا" الإندونيسية، أمس الأحد، عن أجونج سوجاندا المدير العام للثروة الحيوانية وصحة الحيوان بوزارة الزراعة قوله في بيان في جاكرتا إن الوزارة تواصل التذكير بأن الزيادة في حالات الإصابة بالحمى القلاعية في ديسمبر 2024 يجب أن تحظى باهتمام من جانب الحكومات الإقليمية.
وأضاف أن الوزارة اقترحت عدة إجراءات استباقية، أولها تعزيز الرقابة على حركة الماشية والمنتجات الحيوانية والوسائط الناقلة للمرض.
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