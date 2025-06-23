السلطة القضائية الإيرانية: الوضع في سجن إيفين تحت السيطرة

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة أنباء فارس عن السلطة القضائية الإيرانية القول إن الوضع في سجن إيفين شمال غربي طهران تحت السيطرة.

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كما نقلت الوكالة أيضا عن السلطة القضائية الإيرانية القول بتضرر أجزاء في السجن إثر القصف الإسرائيلي.



وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت في وقت سابق من اليوم الاثنين إن قصفا إسرائيليا استهدف بوابة سجن إيفين.