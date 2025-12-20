السماح لرئيس البرازيل السابق بولسونارو بمغادرة السجن للعلاج

الوكيل الإخباري- صرح القضاء البرازيلي للرئيس السابق جايير بولسونارو الذي يقضي عقوبة السجن 27 عاما بمغادرة السجن للخضوع لعمل جراحي.



وأعطى القاضي بالمحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس الضوء الأخضر للزعيم اليميني المتطرف بعد أن أكد أطباء الشرطة الاتحادية حاجته لهذا الإجراء.

ويقول الأطباء إن الفتق الذي يعاني منه بولسونارو يؤثر على كلا جانبيه ويسبب له الألم. وقد خضع الرئيس البرازيلي السابق، الذي تولى السلطة بين عامي 2019 و2022، لعدة عمليات جراحية أخرى منذ تعرضه للطعن في البطن خلال تجمع انتخابي في عام 2018.



ورفض دي مورايس، الذي أشرف على محاكمة بولسونارو بتهمة الانقلاب وحكم عليه بالسجن، طلب الرئيس السابق بوضعه تحت الإقامة الجبرية بعد مغادرته المستشفى.



ووفقا للسلطات، لا يملك بولسونارو أي اتصال مع السجناء القلائل الآخرين في مقر الشرطة الاتحادية في العاصمة برازيليا، حيث يحتجز في غرفة مساحتها 12 مترا مربعا تحتوي على سرير وحمام خاص ومكيف هواء وجهاز تلفزيون ومكتب.



وكانت لجنة من قضاة المحكمة العليا قد أدانت بولسونارو والعديد من حلفائه بمحاولة الإطاحة بالديمقراطية البرازيلية في أعقاب هزيمته في انتخابات عام 2022.