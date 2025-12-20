السبت 2025-12-20 11:23 ص

السماح لرئيس البرازيل السابق بولسونارو بمغادرة السجن للعلاج

و
أرشيفية
السبت، 20-12-2025 09:22 ص

الوكيل الإخباري- صرح القضاء البرازيلي للرئيس السابق جايير بولسونارو الذي يقضي عقوبة السجن 27 عاما بمغادرة السجن للخضوع لعمل جراحي.

وأعطى القاضي بالمحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس الضوء الأخضر للزعيم اليميني المتطرف بعد أن أكد أطباء الشرطة الاتحادية حاجته لهذا الإجراء.

اضافة اعلان


ويقول الأطباء إن الفتق الذي يعاني منه بولسونارو يؤثر على كلا جانبيه ويسبب له الألم. وقد خضع الرئيس البرازيلي السابق، الذي تولى السلطة بين عامي 2019 و2022، لعدة عمليات جراحية أخرى منذ تعرضه للطعن في البطن خلال تجمع انتخابي في عام 2018.


ورفض دي مورايس، الذي أشرف على محاكمة بولسونارو بتهمة الانقلاب وحكم عليه بالسجن، طلب الرئيس السابق بوضعه تحت الإقامة الجبرية بعد مغادرته المستشفى.


ووفقا للسلطات، لا يملك بولسونارو أي اتصال مع السجناء القلائل الآخرين في مقر الشرطة الاتحادية في العاصمة برازيليا، حيث يحتجز في غرفة مساحتها 12 مترا مربعا تحتوي على سرير وحمام خاص ومكيف هواء وجهاز تلفزيون ومكتب.


وكانت لجنة من قضاة المحكمة العليا قد أدانت بولسونارو والعديد من حلفائه بمحاولة الإطاحة بالديمقراطية البرازيلية في أعقاب هزيمته في انتخابات عام 2022.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الحكومة تبذل جهدا استثنائيا بتأمين منظم يحمي الأردنيين من السرطان

ت

تكنولوجيا 3 توقعات تكنولوجية تُحدث تحولاً جذرياً في صناعة الإعلان عام 2026

ال

فن ومشاهير عمرو دياب وابنته يشعلان الأجواء خلال زفاف مدير أعمال الهضبة - فيديو

ا

اقتصاد محلي رئيس غرفة التجارة الأوروبية بالأردن : الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي رئيسي للمملكة

ز

فلسطين "أطباء بلا حدود": أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال المساعدات

ا

أخبار محلية ولي العهد يطمئن على صحة لاعب النشامى أدهم القريشي هاتفيا

قل

منوعات لتوفير الكهرباء في الشتاء.. 5 نصائح لاستخدام الدفاية بذكاء

ا

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة وسط استمرار القصف



 






الأكثر مشاهدة