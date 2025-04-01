السوداني يؤكد دعم العراق لوحدة وسلامة أراضي سوريا

الوكيل الإخباري- شدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده لوحدة وسلامة أراضي سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الخارجية.

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