الثلاثاء 2025-04-01 08:17 م
 

السوداني يؤكد دعم العراق لوحدة وسلامة أراضي سوريا

علم العراق
العراق
 
الثلاثاء، 01-04-2025 06:55 م

الوكيل الإخباري-   شدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده لوحدة وسلامة أراضي سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الخارجية.

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وقال بيان لمكتب السوداني، اليوم: إن "رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، تبادل التهاني مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال اتصال هاتفي مشترك، معبرًا عن "تمنياته وتهانيه للشعب السوري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة.

 
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