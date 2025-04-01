السوداني يؤكد دعم العراق لوحدة وسلامة أراضي سوريا

وقال بيان لمكتب السوداني، اليوم: إن "رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، تبادل التهاني مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال اتصال هاتفي مشترك، معبرًا عن "تمنياته وتهانيه للشعب السوري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة.
-
أخبار متعلقة
-
ستارمر: نعمل على اتفاق اقتصادي مع أميركا لتخفيف آثار التعريفات الجمركية
-
بوتين يستدعي 160 ألف شاب للخدمة العسكرية
-
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2719 قتيلًا
-
المفوضية الأوروبية: لدينا خطة مُحكمة للرد على رسوم ترمب الجمركية
-
ترامب قد يزور السعودية ودولا خليجية في أيار
-
آيزنكوت: نتنياهو فقد القدرة على العمل لصالح إسرائيل
-
الاعلام العبري: نتنياهو ألغى تعيين شرفيط بسبب مقال له ضد ترامب
-
4 شهداء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت