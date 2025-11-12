الأربعاء 2025-11-12 01:36 ص
 

السودان .. اشتباكات جديدة بين الجيش والدعم السريع

الأربعاء، 12-11-2025 12:20 ص
الوكيل الإخباري-   تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف نهار اليوم الثلاثاء، في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان.اضافة اعلان


وقالت مصادر  إن المدينة شهدت قصفًا مدفعيًا مكثفًا نفذته قوات الدعم السريع استهدف محيط مقر الفرقة الـ22 التابعة للجيش وعددًا من مواقع تمركزه، فيما ردّت القوات المسلحة بقصف مدفعي مضاد على مواقع إطلاق القذائف.

وأفادت المصادر بأن قوات من الدعم السريع دفعت بتعزيزات من عناصر المشاة على متن سيارات دفع رباعي باتجاه المدينة، ودارت اشتباكات مباشرة بينها وبين الجيش في عدة مواقع داخل بابنوسة.
نزوح واسع

وتخضع المدينة لحصار تفرضه قوات الدعم السريع منذ العام الماضي، ما أدى إلى نزوح واسع لسكانها البالغ عددهم نحو 180 ألف نسمة، بعد أن تحولت إلى منطقة عسكرية تشهد غيابًا تامًا للأمن وانعدامًا للخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ورعاية صحية.

وبعد سقوط مدينة الفاشر، كثّفت قوات الدعم السريع وجودها في بابنوسة في محاولة للسيطرة على مقر قيادة الجيش والتقدم نحو عمق إقليم كردفان.

وأسفر النزاع الذي اندلع في السودان منتصف أبريل 2023 عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وأدى إلى نزوح نحو 12 مليون شخص، متسببًا بأكبر أزمتي نزوح وجوع في العالم، حسب الأمم المتحدة.

العربية 
 
 
