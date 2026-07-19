السودان .. اشتباه في استخدام سلاح كيميائي بأم قرفة في شمال كردفان

وأظهر مقطع فيديو متداول شهادات لسكان المنطقة وعناصر من قوات الدعم السريع، أكدوا فيها أن المقذوفات التي ألقتها الطائرة تسببت في تصاعد دخان أصفر كثيف عقب ارتطامها بالأرض، معربين عن شكوكهم في أن تكون هذه الذخائر تحتوي على سلاح كيميائي.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان الحكومة الأميركية بدء تطبيق إجراءات عقابية جديدة بحق السلطة القائمة في بورتسودان، في إطار المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وجاء هذا القرار عقب تأكيد واشنطن رسميًا استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في حربه المستمرة ضد قوات الدعم السريع، التي اندلعت في أبريل.
-
أخبار متعلقة
-
روبيو يلتقي عون ويشيد بـ"المضي قدما نحو السلام"
-
جيش الاحتلال: اعتراض طائرة مسيّرة قرب الحدود مع سوريا
-
الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيّرة قرب الحدود مع سوريا
-
اندلاع حريق في محطة للكهرباء والمياه في الكويت والتصدي لهجمات إيرانية
-
ترامب: على الجمهوريين إضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا
-
مقتل خمسين عسكريا على الأقل بهجوم شنه انفصاليون في مالي
-
إعدام شخصين في إيران بعد إدانتهما بقتل أربعة من عناصر الشرطة
-
انقلاب عبارة على متنها أكثر من 116 شخصا قبالة سواحل غويانا