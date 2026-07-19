السودان .. اشتباه في استخدام سلاح كيميائي بأم قرفة في شمال كردفان

07:33 م

الوكيل الإخباري- أفاد سكان سودانيون، أمس السبت، بأن طائرة من طراز أنتونوف تابعة للجيش السوداني أسقطت ذخائر على منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان، أطلقت عند ارتطامها بالأرض دخانًا أصفر كثيفًا. اضافة اعلان





وأظهر مقطع فيديو متداول شهادات لسكان المنطقة وعناصر من قوات الدعم السريع، أكدوا فيها أن المقذوفات التي ألقتها الطائرة تسببت في تصاعد دخان أصفر كثيف عقب ارتطامها بالأرض، معربين عن شكوكهم في أن تكون هذه الذخائر تحتوي على سلاح كيميائي.



ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان الحكومة الأميركية بدء تطبيق إجراءات عقابية جديدة بحق السلطة القائمة في بورتسودان، في إطار المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.



وجاء هذا القرار عقب تأكيد واشنطن رسميًا استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في حربه المستمرة ضد قوات الدعم السريع، التي اندلعت في أبريل.





