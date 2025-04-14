السودان: العلاقات مع تركيا أخوية ودورها محوري بإعادة الإعمار

وقال يوسف إن اللقاء بين البرهان وأردوغان كان مثمرًا للغاية، تم فيه تأكيد عمق العلاقات الأخوية بين السودان وتركيا، وأن تركيا ستبذل أكبر مجهود لتحقيق السلام في السودان والاستقرار.
وأوضح أن تركيا ستكون من أهم الدول الداعمة للسودان في مرحلة إعادة الإعمار، مشيرًا إلى وجود تصور لتعاون ثنائي ومتعدد الأطراف، يشمل مبادرات مشتركة مع قطر والسعودية، بهدف الإسراع في ذلك.
كما أشار إلى وجود إصرار كبير من الجانبين على تعزيز العلاقات، مؤكدًا أن الجانب السوداني أطلع نظراءه الأتراك على تطورات الأوضاع الميدانية والانتصارات التي حققها الجيش السوداني مؤخرًا في مواجهة قوات الدعم السريع.
الجزيرة
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