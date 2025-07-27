السودان.. المجلس الاستشاري بـ"قوات الدعم السريع" يعلن انشقاقه بالكامل

الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة من أعضاء ما يعرف بالمجلس الاستشاري بقوات الدعم السريع في السودان، عن انشقاقه الكامل والنهائي.



وأكد المجلس أن الخطوة تأتي بعد أن تبين لها بالدليل القاطع أن "قوات الدعم السريع" قد تجاوزت كل الخطوط الوطنية والأخلاقية وأصبحت أداة لتدمير السودان وتمزيق نسيجه الاجتماعي وانتهاك كرامة مواطنيه.

اضافة اعلان



وأعلنت المجموعة في بيان عرضته في منبر التنوير الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء ببورتسودان، انحيازها الكامل لتوحيد الصف في مواجهة هذا الخطر المهدد لوحدة البلاد.



وأكدت المجموعة أنها بصدد مخاطبة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي لوقف الدعم غير المباشر لـ"قوات الدعم السريع" وفضح محاولات شرعنتها.



وذكرت المجموعة أن هذه اللحظة هي لحظة ضمير ومسؤولية.



كما أكدت أن طريقها الجديد ليس سهلا، لكنها اختارت ذلك بإرادتها الكاملة، لإيمانها بأن الوطن أكبر من الأشخاص، وأسمى من المصالح الضيقة.