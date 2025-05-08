السودان .. اندلاع حريق ضخم إثر هجوم بطائرات مسيرة في ولاية النيل الأبيض

وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف من المنطقة المستهدفة، فيما أظهر مقطع آخر آثار الدمار الذي خلفه الهجوم بما في ذلك خزانات الوقود المتضررة بعد تمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق.
في غضون ذلك، أعلن مصدر بالجيش السوداني عن استهداف مسيرات إستراتيجية لمستودعات وقود في مدينة كوستي جنوبي السودان، مما ألحق أضرارا كبيرة بالتموين اللوجستي لقوات الدعم السريع.
وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، أن القوات المسلحة والشعب السوداني في حالة تصدي قوية، مشددا على أن السودان أمة عزيزة لن تتنازل عن كرامتها أو سيادتها الوطنية.
روسيا اليوم
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