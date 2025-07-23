السودان تصدر نشرة تحذيرية مبكرة

ووجه التحذير بشكل خاص إلى المناطق الغربية وكادوقلي غرب، خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 24 يوليو الجاري.
وأوضحت النشرة أن عدد المواقع المعرّضة للخطر يبلغ أربع مناطق، فيما يقدر عدد السكان المعرضين للخطر بحوالي 1249 شخصا.
وأوصت السلطات السودانية بتجنب التحرك في المناطق المنخفضة أو القريبة من مجاري السيول والاستعداد لإخلاء المواقع في حال تفاقم الوضع، مع حماية الثروة الحيوانية والممتلكات والأطفال وكبار السن، والتبليغ الفوري عن أي طارئ.
روسيا اليوم
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