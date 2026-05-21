السودان.. حميدتي يجرد "السافنا" من رتبته العسكرية ويقضي بإعدامه غيابيا

وفي 11 مايو الجاري أعلن "السافنا" الذي يعد أحد القيادات البارزة في قوات الدعم السريع، انشقاقه رسميا عن القوات موجها انتقادات لاذعة لقادتها.
وفي 15 مايو وصل القائد المنشق إلى العاصمة الخرطوم معلنا عزمه المشاركة في القتال إلى جانب الجيش في كردفان حتى الوصول إلى دارفور.
وأصدر رئيس دائرة الإدارة في "قوات الدعم السريع" عمر حمدان إشارة موجهة إلى كل إدارات وقطاعات القوات، قال فيها إن "قائد قوات الدعم السريع صادق على الحكم الصادر من محكمة الميدان الكبرى المنعقدة بتاريخ 17 مايو الجاري بمحاكمة العميد علي رزق الله غيابيا بعزله لرتبة الجندي والطرد من الخدمة".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: سننتظر رد إيران لبضعة أيام
-
أردوغان يبلغ ترامب بأن من الممكن حل القضايا مع إيران
-
إيران تدرس ردا أميركيا مع زيارة وزير الداخلية الباكستاني
-
أكسيوس: اتصال "صعب" بين ترامب ونتنياهو بشأن مفاوضات وقف الحرب
-
ترامب: نحن في المراحل النهائية من المفاوضات مع إيران
-
إيران تقول إنها سمحت بمرور 26 سفينة عبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة
-
"الفاو": إغلاق مضيق هرمز يُنذر بحدوث "صدمة زراعية غذائية"
-
12 شهيدا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان