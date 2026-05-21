الخميس 2026-05-21 05:42 ص

السودان.. حميدتي يجرد "السافنا" من رتبته العسكرية ويقضي بإعدامه غيابيا

قائد "قوات الدعم السريع" في السودان محمد حمدان دقلو
الخميس، 21-05-2026 05:37 ص

الوكيل الإخباري-   قرر قائد "قوات الدعم السريع" في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، تجريد العميد المنشق علي رزق الله الشهير بـ "السافنا" من رتبته العسكرية وإحالته للتقاعد وهدر دمه.

وأصدر محمد حمدان دقلو "حميدتي" حكما غيابيا بإعدام "السافنا" بعد اتهامه بالفرار من الخدمة والتمرد على النظام الدستوري.

وفي 11 مايو الجاري أعلن "السافنا" الذي يعد أحد القيادات البارزة في قوات الدعم السريع، انشقاقه رسميا عن القوات موجها انتقادات لاذعة لقادتها.

وفي 15 مايو وصل القائد المنشق إلى العاصمة الخرطوم معلنا عزمه المشاركة في القتال إلى جانب الجيش في كردفان حتى الوصول إلى دارفور.

وأصدر رئيس دائرة الإدارة في "قوات الدعم السريع" عمر حمدان إشارة موجهة إلى كل إدارات وقطاعات القوات، قال فيها إن "قائد قوات الدعم السريع صادق على الحكم الصادر من محكمة الميدان الكبرى المنعقدة بتاريخ 17 مايو الجاري بمحاكمة العميد علي رزق الله غيابيا بعزله لرتبة الجندي والطرد من الخدمة".

 
 


