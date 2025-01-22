السودان.. زيادة كبيرة في أعداد النازحين من الحرب في البلاد

الوكيل الإخباري- كشفت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد الفارين من ديارهم بسبب النزاع في السودان إلى 15 مليون نازح.

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