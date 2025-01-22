 
الأربعاء 2025-01-22 02:55 ص
 

السودان.. زيادة كبيرة في أعداد النازحين من الحرب في البلاد

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 22-01-2025 01:39 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد الفارين من ديارهم بسبب النزاع في السودان إلى 15 مليون نازح.

اضافة اعلان

 

ويعيش النازحون داخليًا الذين يقيمون في 10,152 موقعًا في 184 محلية وسط أوضاع إنسانية قاسية جراء ضعف الاستجابة الإنسانية وتدمير سُبل العيش في الريف والحضر.

وقالت منظمة الهجرة، في بيان لها إن: "إجمالي عدد النازحين داخليًا بلغ 11,568,970، فيما عبر 3,472,003 الحدود إلى البلدان المجاورة منذ 15 أبريل 2023".

وأشارت إلى أن 31% من إجمالي النازحين فروا من العاصمة الخرطوم، تليها ولاية جنوب دارفور التي نزح 18% من سكانها، وتعقبها ولاية شمال دارفور التي فر منها 15% من مواطنيها.

وأفادت بأن 53% من النازحين داخليًا هم أطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين معاريف: الإفراج عن الأسرى عجل من عملية جنين

ارشيفية

فلسطين إعلام إسرائيلي: عملية جنين جاءت تحسبا لوقوع 7 أكتوبر جديد

هيئة البث الإسرائيلية: أثيرت شكوك بالمطار حول منفذ هجوم تل أبيب

فلسطين هيئة البث الإسرائيلية: أثيرت شكوك بالمطار حول منفذ هجوم تل أبيب

ارشيفية

عربي ودولي السودان.. زيادة كبيرة في أعداد النازحين من الحرب في البلاد

ارشيفية

عربي ودولي زلزال يضرب تركيا

ارشيفية

عربي ودولي السلطات الأمريكية تبدأ عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

ارشيفية

أسواق ومال انتعاش مؤشرات الأسهم الأميركية

ارشيفية

فلسطين حماس تبارك عملية تل أبيب وتنعى المنفذ



 




الأكثر مشاهدة