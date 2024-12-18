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السودان.. عدد المصابين بالكوليرا يتجاوز عتبة الـ 47 ألفا

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 18-12-2024 02:04 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 127 إصابة جديدة بوباء الكوليرا ما يرفع الحصيلة منذ أغسطس الماضي إلى أكثر من 47 ألفا.

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 وأفادت الوزارة في بيان بأنه تم "تسجيل 127 إصابة جديدة بالكوليرا بينها حالتا وفاة".

وأضاف البيان: "وبهذا يرتفع عدد الإصابات بالكوليرا إلى 47 ألفا و366 إصابة بينها 1235 حالة وفاة".

وفي 12 أغسطس الماضي أعلنت السلطات السودانية الكوليرا وباء في البلاد.

ويتزامن هذا الوباء مع استمرار المعاناة جراء حرب متواصلة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل 2023، خلفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

 
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