السودان.. عدد المصابين بالكوليرا يتجاوز عتبة الـ 47 ألفا

وأضاف البيان: "وبهذا يرتفع عدد الإصابات بالكوليرا إلى 47 ألفا و366 إصابة بينها 1235 حالة وفاة".
وفي 12 أغسطس الماضي أعلنت السلطات السودانية الكوليرا وباء في البلاد.
ويتزامن هذا الوباء مع استمرار المعاناة جراء حرب متواصلة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل 2023، خلفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
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