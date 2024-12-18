السودان.. عدد المصابين بالكوليرا يتجاوز عتبة الـ 47 ألفا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 127 إصابة جديدة بوباء الكوليرا ما يرفع الحصيلة منذ أغسطس الماضي إلى أكثر من 47 ألفا.

اضافة اعلان