السودان: مؤتمر ألمانيا تدخل في الشؤون الداخلية

الوكيل الإخباري- قالت الحكومة السودانية، الأربعاء، إن اعتزام ألمانيا استضافة مؤتمر حول السودان في 15 نيسان يمثل تدخلا مفاجئا وغير مقبول في شؤونها الداخلية، ويأتي دون التشاور مع الخرطوم.





وحذرت من أن التعامل مع الجماعات شبه العسكرية من شأنه أن يقوض سيادة الدولة.



ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمر برلين في إطار الجهود الرامية إلى حل الصراع الدائر ودعم التوصل إلى حل سياسي.



وتدخل الحرب في السودان الأربعاء، عامها الرابع فيما يعاني 21 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد وفي حين تضاعفت معدلات الفقر لتبلغ 70% مع فشل المساعي الدبلوماسية المتعاقبة لإنهاء النزاع.



وتجتمع في العاصمة الألمانية الأربعاء جهات مانحة ومنظمات إنسانية وأممية وحكومات في مؤتمر يهدف إلى إنهاء الحرب وحشد الموارد الإنسانية.



واندلعت الحرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائب البرهان السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي) في 15 نيسان 2023، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليونا في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.







