السودان .. مقتل 24 مدنيا جراء قصف عربة تقل نازحين

السبت 2026-02-07 05:40 م

السبت، 07-02-2026 02:47 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 24 شخصا بينهم 8 أطفال ونساء وإصابة آخرين، جراء استهداف قوات الدعم السريع لعربة تقل نازحين مدنيين بمنطقة دبيكر شمال كردفان.اضافة اعلان


وذكر بيان رسمي صادر عن حكومة ولاية شمال كردفان اليوم السبت أن الهجوم استهدف عربة كانت تقل نازحين قادمين من منطقة دبيكر بولاية جنوب كردفان متجهين نحو مدينة الرهد، حيث تم قصفها بطائرة مسيرة عند المدخل الجنوبي للمدينة.

وأسفر الهجوم عن "استشهاد 24 مدنيا أعزل بينهم نساء وأطفال وكبار سن، إضافة إلى إصابة عدد كبير من المدنيين".

وأدانت حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية بأشد العبارات ما وصفته بـ"الجريمة الإرهابية المروعة"، مؤكدة أنها تعد "انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي الإنساني" ولاتفاقيات جنيف التي تحظر الاستهداف المتعمد للمدنيين.

واعتبر البيان أن الاعتداء "يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، وقد يشكل جريمة ضد الإنسانية" بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كونه "جزءا من هجوم واسع النطاق وممنهج موجه ضد السكان المدنيين".
 
 


