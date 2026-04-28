السودان يحظر استيراد مجموعة كبيرة من الواردات لوقف تدهور قيمة العملة

الثلاثاء، 28-04-2026 12:31 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت وثيقة بأن السودان قرر حظر استيراد مجموعة واسعة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمدخلات الصناعية في محاولة لوقف انخفاض قيمة عملته.

اضافة اعلان


وانخفض الجنيه السوداني، الذي كان قد ضعف بالفعل بشدة بسبب الحرب على مدى ثلاث سنوات، بنحو 10% إلى 4100 مقابل الدولار منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط.


وتشمل السلع، التي صنفت على أنها "كماليات وغير ضرورية" في توجيه وقعه رئيس الوزراء كامل إدريس، البسكويت والشوكولاتة والأكياس البلاستيكية والحاويات والفواكه والخضروات والأرز والإسمنت والدمى، بالإضافة إلى "المواد الخام للشركات".

 
 


gnews

