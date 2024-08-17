السودان يعلن رسميا انتشار وباء الكوليرا في البلاد

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، رسميا عودة وباء الكوليرا إلى الانتشار في السودان،عقب تسجيل أكثر من 300 وفاة نتيجة للمرض.



وأكد وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم، في تصريحات صحفية، انتشار المرض رسميا في البلاد، وقال إن "فحوصات الإسهالات المائية المخبرية أثبتت أنها الكوليرا"، معلنا أن هناك وباء كوليرا في السودان.