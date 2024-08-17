السودان يعلن رسميا انتشار وباء الكوليرا في البلاد

وأكد وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم، في تصريحات صحفية، انتشار المرض رسميا في البلاد، وقال إن "فحوصات الإسهالات المائية المخبرية أثبتت أنها الكوليرا"، معلنا أن هناك وباء كوليرا في السودان.
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