السويد: انقطاع كابل الإنترنت يمكن أن يكون عملا تخريبيا

الوكيل الإخباري- رجح وزير الدفاع المدني السويدي كارل أوسكار بوهلين أن يكون انقطاع كابل الإنترنت بين فنلندا والسويد عملا تخريبيا.



وفي وقت سابق، ذكرت خدمة أخبار إيكوت التابعة لإذاعة Sveriges Radio السويدية، أن انقطاعا جديدا لكابل الإنترنت بين السويد وفنلندا الليلة الماضية، حيث أفادت الخدمة الصحفية لهيئة الاتصالات السويدية بوجود انقطاعين في الكابلات في شبكة شركة الاتصالات Global Connect، مشيرة إلى أن الكابل تعرض لـ "تلف" في كل من منطقتي "إسبو" و"فيهتي" بفنلندا.



وقال بولين لقناة SVT: "نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، والشرطة الفنلندية تحقق في ما حدث، الأمر يمكن أن يكون عملا تخريبيا وفق ملابسات الحادث، كما أن الحكومة على اتصال مع السلطات المسؤولة وتراقب التطورات".



وأفادت صحيفة "هلسنغن سانومات" الفنلندية Helsingin Sanomat بانقطاع كابل الاتصالات بين السويد وفنلندا، حيث أشار المصدر إلى أنه بسبب الانقطاع تضرر كابل الإنترنت، مؤكدا أن الحادث تم تسجيله على اليابسة في فنلندا الليلة الماضية.

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