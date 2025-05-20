الثلاثاء 2025-05-20 06:25 م
 

السويد تتحرك لفرض عقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين

العلم السويدي
العلم السويدي
 
الثلاثاء، 20-05-2025 05:10 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغار، الثلاثاء، إن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين بسبب معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة.اضافة اعلان


وقالت وزيرة الخارجية في بيان "طالما أننا لا نرى تحسنا واضحا في وضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا. لذلك، سنضغط الآن أيضا من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم"، مضيفة أن المسؤولين المستهدفين سيكونون موضوع نقاش داخل الاتحاد الأوروبي.
 
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