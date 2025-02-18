السويد تحدّث غواصاتها الحربية

وجاء في منشور على الموقع:"يوم الخميس 13 فبراير الجاري، وفي حوض بناء السفن التابع لشركة Saab السويدية، أنزلت إلى المياه غواصة سويدية من نوع Gotland كانت قد خضعت لأعمال صيانة وتحديث للمعدات، وهذه هي الغواصة الثانية من هذا النوع التي تم تحديثها".
وأشار الموقع إلى أن الغواصة وأثناء عمليات التحديث حصلت على 50 نظام إلكتروني، 20 منها هي أنظمة إلكترونية حديثة سيتم استخدامها مستقبلا في الغواصات العسكرية السويدية من فئة A26.
يبلغ طول الغواصة 60.7 م، ويمكنها الحركة على سطح الماء بسرعة 11 عقدة بحرية، والحركة تحت الماء بسرعة 20 عقدة، وطاقمها الأساسي يتكون من 32 شخصا.
تتسلح هذه الغواصة بأربع منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصتين لإطلاق طوربيدات من عيار 400 ملم، إضافة إلى 48 لغم بحري.
-
أخبار متعلقة
-
غارديان: ترامب يتعرض لانتقادات لتشبيه نفسه بنابليون
-
رئيسة وزراء إيطاليا تبدي انزعاجها من "قمة باريس" بشأن أوكرانيا
-
انتهاء مهلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله
-
مشروع قانون في أمريكا لجعل يوم ميلاد ترامب عطلة رسمية
-
مقتل أكثر من 30 شخصا جراء سقوط حافلة بواد في بوليفيا
-
الجيش اللبناني يستكمل عملية انتشاره في عدد من القرى والبلدات الحدودية اللبنانية الجنوبية
-
حرس الحدود السعودي ينقذ 5 مصريين بعد جنوح مركبهم في البحر
-
ترامب وماكرون يبحثان المحادثات الروسية الأمريكية المرتقبة في السعودية