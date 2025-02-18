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السويد تحدّث غواصاتها الحربية

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 18-02-2025 08:11 ص

الوكيل الإخباري- ذكر موقع Naval News أن السويد تعمل على مشروع لتحديث غواصتها الحربية التي تعمل بالديزل والكهرباء من نوع Gotland.

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وجاء في منشور على الموقع:"يوم الخميس 13 فبراير الجاري، وفي حوض بناء السفن التابع لشركة Saab السويدية، أنزلت إلى المياه غواصة سويدية من نوع Gotland كانت قد خضعت لأعمال صيانة وتحديث للمعدات، وهذه هي الغواصة الثانية من هذا النوع التي تم تحديثها".


وأشار الموقع إلى أن الغواصة وأثناء عمليات التحديث حصلت على 50 نظام إلكتروني، 20 منها هي أنظمة إلكترونية حديثة سيتم استخدامها مستقبلا في الغواصات العسكرية السويدية من فئة A26.

 

ولتثبيت المعدات والأنظمة الجديدة تم قطع هيكل الغواصة إلى نصفين، ومن ثم أعيد تجميع الهيكل، كما جهّزت الغواصة بمحرك جديد من نوع Mk3.


يبلغ طول الغواصة 60.7 م، ويمكنها الحركة على سطح الماء بسرعة 11 عقدة بحرية، والحركة تحت الماء بسرعة 20 عقدة، وطاقمها الأساسي يتكون من 32 شخصا.


تتسلح هذه الغواصة بأربع منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصتين لإطلاق طوربيدات من عيار 400 ملم، إضافة إلى 48 لغم بحري.

 

RT

 
gnews

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