السويد تسلم أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا

الوكيل الإخباري-
صرحت وزيرة الخارجية السويدية ماريا ستينيرغارد عبر منشور على منصة "إكس"، بأن السويد ستنقل أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا.
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وكتبت ستينيرغارد: سيتم تسليم أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار كرونة سويدية (حوالي 113 مليون دولار)".
من جهتها، شددت روسيا مرارا على أن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا تعيق التسوية وتورط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، وتعد "لعبا بالنار"، وبحسب تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فإن شحنات الأسلحة المتوجهة إلى أوكرانيا تعد هدفا مشروعا للجيش الروسي. كما أكد الكرملين على لسان متحدثه الرسمي دميتري بيسكوف أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا من الغرب لا يساعد على المفاوضات ويعرقل التسوية السلمية ويطيل أمد النزاع.