السويد تسلم أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا

الوكيل الإخباري- صرحت وزيرة الخارجية السويدية ماريا ستينيرغارد عبر منشور على منصة "إكس"، بأن السويد ستنقل أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا.

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وكتبت ستينيرغارد: سيتم تسليم أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار كرونة سويدية (حوالي 113 مليون دولار)".