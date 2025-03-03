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السويد تعلن استعدادها لإرسال قواتها إلى أوكرانيا بشروط معينة

السويد
السويد
الإثنين، 03-03-2025 12:18 ص

الوكيل الإخباري-  أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، في إجابة على سؤال حول إمكانية إرسال قوات سويدية إلى أوكرانيا، أنّ السويد مستعدة ولكن ضمن شروط محددة.

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ونقلت وكالة أنباء "TT" أن كريسترسون قال خلال تصريحاته الصحفية بعد الاجتماع الذي عقد في لندن لقادة 19 دولة من أوروبا وكندا، إن السويد مستعدة لإرسال قواتها بدعم أمريكي وضمانات أمريكية، مضيفا أنه يجب أن يكون ذلك على أساس وجود هياكل ذات مصداقية.

وأشار رئيس الحكومة السويدية إلى أن الأجواء التي عقد فيها الاجتماع اتسمت بـ"العزم"، وتابع قائلا: "الجميع يؤكدون دعمهم القوي لأوكرانيا ومستعدون لبذل المزيد من أجلها".

يذكر أن اجتماعا طارئا عقد في لندن يوم الأحد لمناقشة الأزمة الأوكرانية، بحضور قادة كل من: كندا والتشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد بالإضافة إلى فلاديمير زيلينسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا والأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته.

 
gnews

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