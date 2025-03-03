السويد تعلن استعدادها لإرسال قواتها إلى أوكرانيا بشروط معينة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، في إجابة على سؤال حول إمكانية إرسال قوات سويدية إلى أوكرانيا، أنّ السويد مستعدة ولكن ضمن شروط محددة.

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