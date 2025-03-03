السويد تعلن استعدادها لإرسال قواتها إلى أوكرانيا بشروط معينة

وأشار رئيس الحكومة السويدية إلى أن الأجواء التي عقد فيها الاجتماع اتسمت بـ"العزم"، وتابع قائلا: "الجميع يؤكدون دعمهم القوي لأوكرانيا ومستعدون لبذل المزيد من أجلها".
يذكر أن اجتماعا طارئا عقد في لندن يوم الأحد لمناقشة الأزمة الأوكرانية، بحضور قادة كل من: كندا والتشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد بالإضافة إلى فلاديمير زيلينسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا والأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته.
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