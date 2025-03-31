السويد تعلن عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية تقدمها لأوكرانيا حتى الآن

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع السويدي بال جونسون اليوم الاثنين عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية تقدمها بلاده لأوكرانيا حتى الآن، حيث تبلغ قيمتها 16 مليار كرونة (1.6مليار دولار).



وبعد تقديم حزمة المساعدات الـ19، سوف يصل إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها السويد لأوكرانيا هذا العام إلى نحو 5.29 مليار كرونة.



وبلغت قيمة المساعدات السويدية لكييف منذ عام 2022 قرابة 8 مليار دولار.

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وأكدت وزارة الدفاع السويدية أهمية زيادة الدعم الأوروبي لأوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه المساعدات ضرورية للأمن الأوروبي.



وكانت أوكرانيا قد ذكرت أن لديها متطلبات مهمة للقتال، وطلبت الدعم في مجالات مثل الدفاع الجوي والمدفعية والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والقوات البحرية.



وردا على هذه المتطلبات، أكد جونسون خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن قرابة 9 مليارات كرونة من حزمة المساعدات الجديدة سوف تستخدم لشراء معدات دفاعية من السويد وشركات أسلحة أوروبية أخرى، ثم سيتم توريدها إلى أوكرانيا.



هذا وانتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز أوروبا لقيامها بمحاولات تخريب جهود الإدارة الأمريكية الحالية للمساعدة على حل الأزمة الأوكرانية، موضحا أن هذه الإجراءات التي اتخذتها أوروبا، برأي واشنطن، ليس لها أي معنى.