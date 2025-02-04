السويد: مقتل 10 أشخاص في اعتداء على مدرسة

الوكيل الإخباري- أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الثلاثاء، مقتل 10 أشخاص في مركز تعليمي، نتيجة "اعتداء دموي"، مشيرة إلى أن الموقف لا يزال قيد التطور.

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ووفقا لوكالة الأنباء السويدية (تي تي)، قال وزير العدل السويدي، جونار سترومر، إن التقارير الواردة بشأن أعمال العنف في أوريبرو "بالغة الخطورة".