السويد: مقتل 10 أشخاص في اعتداء على مدرسة

ووفقا لوكالة الأنباء السويدية (تي تي)، قال وزير العدل السويدي، جونار سترومر، إن التقارير الواردة بشأن أعمال العنف في أوريبرو "بالغة الخطورة".
وحذرت السلطات العامة من الاقتراب من المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار في مدرسة (ريسبرجسكا) ببلدة أوريبرو، على بعد نحو 200 كيلومتر غرب العاصمة ستوكهولم، فيما لم تُعرف بعد مدى خطورة الإصابات التي تعرض لها الضحايا.
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