 
الثلاثاء 2025-02-04 10:14 م
 

السويد: مقتل 10 أشخاص في اعتداء على مدرسة

السويد
السويد
الثلاثاء، 04-02-2025 09:13 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الثلاثاء، مقتل 10 أشخاص في مركز تعليمي، نتيجة "اعتداء دموي"، مشيرة إلى أن الموقف لا يزال قيد التطور.

اضافة اعلان


ووفقا لوكالة الأنباء السويدية (تي تي)، قال وزير العدل السويدي، جونار سترومر، إن التقارير الواردة بشأن أعمال العنف في أوريبرو "بالغة الخطورة".


وحذرت السلطات العامة من الاقتراب من المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار في مدرسة (ريسبرجسكا) ببلدة أوريبرو، على بعد نحو 200 كيلومتر غرب العاصمة ستوكهولم، فيما لم تُعرف بعد مدى خطورة الإصابات التي تعرض لها الضحايا.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أخبار محلية امانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من الأربعاء

غزة

فلسطين مبعوث ترامب للشرق الأوسط: نحن في المرحلة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار في غزة

الملكة رانيا العبدالله تدعو الأوروبيين لزيارة الأردن واستكشاف كنوزه التاريخية

أخبار محلية الملكة رانيا العبدالله تدعو الأوروبيين لزيارة الأردن واستكشاف كنوزه التاريخية

حضانة

أخبار محلية 436 فرصة عمل وفرتها 109 حضانات جديدة العام الماضي

بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية تفعيل خطط الطوارئ في بلدية إربد استعدادا للمنخفض الجوي

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون في القصر الرئاسي في بعبدا

عربي ودولي قطر: سندعم مؤسسات لبنان بعد تشكيل الحكومة

السويد

عربي ودولي السويد: مقتل 10 أشخاص في اعتداء على مدرسة

جيش الاحتلال

فلسطين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من موقع عملية حاجز تياسير: هذه عملية صعبة



 




الأكثر مشاهدة