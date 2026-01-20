السياحة العالمية تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة السياحة، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن السياحة العالمية بلغت مستوى قياسيا جديدا في عام 2025، مع تسجيل 1.52 مليار سائح دولي حول العالم، بفضل الزيادة الملحوظة في آسيا وإفريقيا.

