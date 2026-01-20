الثلاثاء 2026-01-20 09:07 م

السياحة العالمية تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025

الثلاثاء، 20-01-2026 08:03 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت هيئة السياحة، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن السياحة العالمية بلغت مستوى قياسيا جديدا في عام 2025، مع تسجيل 1.52 مليار سائح دولي حول العالم، بفضل الزيادة الملحوظة في آسيا وإفريقيا.

وقالت الأمينة العامة للهيئة، شيخة النويس، في بيان اليوم، على الموقع الرسمي للمنظمة، إن "الطلب على السفر ظل مرتفعا طوال عام 2025، على الرغم من التضخم المرتفع في أسعار الخدمات السياحية والتوترات الجيوسياسية"، متوقعة استمرار هذا الاتجاه الإيجابي العام الحالي.

 
 


