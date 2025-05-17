السبت 2025-05-17 04:41 م
 

السيسي: قطاع غزة تعرّض لعملية تدمير واسعة بهدف تهجير أهله قسرا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
 
السبت، 17-05-2025 01:39 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن الكيان الصهيوني يسعى لتحويل قطاع

اضافة اعلان

 غزة إلى مكان غير صالح للحياة، بهدف تهجير أهله قسرا، وذلك خلال كلمته في القمة العربية في بغداد.

 

وأضاف السيسي، "القمة تنعقد في ظرف تاريخي حيث تواجه المنطقة تحديات معقدّة وظروفا غير مسبوقة".


وبين أن مصر تواصل التنسيق مع قطر والولايات المتحدة لضمان تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة.

 

وتابع "قيام دولة فلسطينية هو الحل الوحيد للخروج من دوامة العنف التي تعصف بالشرق الأوسط".

 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين إسرائيل تكثف غاراتها على غزة في أعنف قصف منذ استئناف العدوان

تصاعد الدخان من غزة بعد انفجار

فلسطين حماس وإسرائيل تبدآن جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية العجارمة يرعى اليوم الطبي المجاني"يوم المرحوم الدكتور تيسير الجراح" في لواء المزار الشمالي

زين تواصل دعمها للسياحة بالتعاون مع الموسيقار طلال أبو الراغب

أخبار الشركات زين تواصل دعمها للسياحة بالتعاون مع الموسيقار طلال أبو الراغب

نقابة أطباء الأسنان

أخبار محلية قائمة "عهد" تحصد جميع المقاعد في انتخابات أطباء الأسنان

علم الأردن

أخبار محلية حسان: سيبقى الأردن الجار السند والداعم لسوريا

مبادرتان وطنيتان لتحسين تشخيص وعلاج أمراض الكلى المزمنة في الأردن

أخبار الشركات مبادرتان وطنيتان لتحسين تشخيص وعلاج أمراض الكلى المزمنة في الأردن

أرشيفية للعاصمة عمان

الطقس موعد انحسار الكتلة الحارة عن الاردن



 
 





الأكثر مشاهدة