السيسي: قطاع غزة تعرّض لعملية تدمير واسعة بهدف تهجير أهله قسرا

وبين أن مصر تواصل التنسيق مع قطر والولايات المتحدة لضمان تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس وزراء إسبانيا: سنُقدّم مشروع قرار للأمم المتحدة لإنهاء الحصار على غزة
-
شهيد في غارة إسرائيلية جنوب لبنان
-
قمة بغداد.. رئيس الوزراء العراقي يعلن تأسيس صندوق عربي لإعادة الإعمار
-
الرئيس العراقي: قمة بغداد تعقد في ظروف بالغة التعقيد
-
بوتين يدعو القادة العرب للمشاركة في القمة الروسية العربية
-
انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد اليوم
-
عودة الهدوء إلى طرابلس واستئناف الرحلات بمطار معيتيقة
-
البنك الدولي يعود للعمل في سوريا .. وبرامج جديدة تركز على الاستقرار والنمو