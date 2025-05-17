السيسي: قطاع غزة تعرّض لعملية تدمير واسعة بهدف تهجير أهله قسرا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن الكيان الصهيوني يسعى لتحويل قطاع

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غزة إلى مكان غير صالح للحياة، بهدف تهجير أهله قسرا، وذلك خلال كلمته في القمة العربية في بغداد.

وأضاف السيسي، "القمة تنعقد في ظرف تاريخي حيث تواجه المنطقة تحديات معقدّة وظروفا غير مسبوقة".



وبين أن مصر تواصل التنسيق مع قطر والولايات المتحدة لضمان تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة.