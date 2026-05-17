السيسي: كلفة البنية التحتية لمشروع الدلتا الجديدة 15 مليار دولار

الأحد، 17-05-2026 10:14 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد، إن مشروع الدلتا الجديدة، الذي يهدف لتحويل مساحة شاسعة من الصحراء غربي مصب نهر النيل إلى أراض زراعية، يشمل بنية تحتية بتكلفة تبلغ 800 مليار جنيه (15.05 مليار دولار).

أدلى السيسي بهذه التصريحات خلال تدشين المشروع الزراعي الضخم، الذي يمتد على مساحة 2.3 مليون فدان.


يقع مشروع الدلتا الجديدة في المنطقة الشمالية الغربية لمصر، وتحديدا في منطقة محور (روض الفرج - الضبعة) الجديد، ويتميز بقربه من موانئ بحرية وجوية مثل ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة وميناء دمياط ومطاري سفنكس وبرج العرب.

 
 


