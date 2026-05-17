السيسي: كلفة البنية التحتية لمشروع الدلتا الجديدة 15 مليار دولار

الوكيل الإخباري- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد، إن مشروع الدلتا الجديدة، الذي يهدف لتحويل مساحة شاسعة من الصحراء غربي مصب نهر النيل إلى أراض زراعية، يشمل بنية تحتية بتكلفة تبلغ 800 مليار جنيه (15.05 مليار دولار).

أدلى السيسي بهذه التصريحات خلال تدشين المشروع الزراعي الضخم، الذي يمتد على مساحة 2.3 مليون فدان.