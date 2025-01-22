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السيسي: لا أحد يستطيع المساس بمصر

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أرشيفية
الأربعاء، 22-01-2025 03:28 م

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر لا تتآمر على أحد وأنه لا يستطيع أحد المساس بمصر.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل عيد الشرطة الـ 73، في مجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، أنه بفضل الله غير قلق على مصر، ولذلك على الجميع عدم القلق.

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ولفت إلى أن هناك أحداثا على الحدود، وهذا يجعل البعض يقلق، ولكن على الجميع بمصر عدم القلق، فهناك مجهود كبير يبذل، وأن مصر لا تأتي على حقوق أحد.


ووجه رسالة للمصريين قائلا: "محدش يقدر يقرب من مصر، وأن جيشنا وشعبنا، قوي، وجيش وشرطة مصر قادرين على حماية المصريين، وحماية مصر".


ولفت إلى أن كل شخص في مكانه وموقعه قادر على حماية من هو مسؤول عنه، وأن هناك تحديات كبيرة لا تنتهي، وهذه طبيعة الدنيا.

 

RT

 
gnews

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