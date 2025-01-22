السيسي: لا أحد يستطيع المساس بمصر

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل عيد الشرطة الـ 73، في مجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، أنه بفضل الله غير قلق على مصر، ولذلك على الجميع عدم القلق.
ولفت إلى أن هناك أحداثا على الحدود، وهذا يجعل البعض يقلق، ولكن على الجميع بمصر عدم القلق، فهناك مجهود كبير يبذل، وأن مصر لا تأتي على حقوق أحد.
ووجه رسالة للمصريين قائلا: "محدش يقدر يقرب من مصر، وأن جيشنا وشعبنا، قوي، وجيش وشرطة مصر قادرين على حماية المصريين، وحماية مصر".
ولفت إلى أن كل شخص في مكانه وموقعه قادر على حماية من هو مسؤول عنه، وأن هناك تحديات كبيرة لا تنتهي، وهذه طبيعة الدنيا.
-
أخبار متعلقة
-
فشل أوروبي في التوصل لاتفاق حول عقوبات الغاز الروسي
-
وباء الفقر والوحدة في اليابان يحول السجون إلى "دور لرعاية المسنين"
-
شولتس: سنواصل دعم أوكرانيا حتى بعد انتهاء النزاع
-
ترامب يعلن عن وجهة العمل الأولى خارج البيت الأبيض
-
الشيباني يطمئن أكراد سوريا
-
لبنان يطالب سوريا بحق السجناء في عهد الأسد
-
الصين ردا على ترامب: سندافع بحزم عن مصالحنا الوطنية
-
وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة لن تضحي بمصالحها لوقف الصراعات