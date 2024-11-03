السيسي لمديرة صندوق النقد: الأولوية هي التخفيف عن المصريين

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير أحمد فهمي في بيان إن "اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق".
وخلال اللقاء قال السيسي إن "مصر تتطلع لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم".
وأشار السيسي إلى "ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد وإيرادات الموازنة".
وذكر البيان أن السيسي "شدد على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المصريين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو".
سكاي نيوز
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