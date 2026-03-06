السيسي: مصر في حالة (شبه طوارئ)

01:47 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس، إن بلاده تعيش حالة "شبه طوارئ" على صعيد الاقتصاد نتيجة للحرب الدائرة في الشرق الأوسط، محذرا من تداعيات الأزمة الحالية على الأسعار. اضافة اعلان





ولم تتأثر مصر، الدولة العربية الأكثر تعدادا بالسكان، بشكل مباشر بالحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية، فيما يتعرّض حلفاؤها الخليجيون لقصف بالصواريخ والمسيّرات من إيران، فضلا عن التداعيات الكبيرة على حركة التجارة عبر مضيق هرمز الحيوي.









