السيسي: نحرص على ألا يتم تهجير أهل غزة

الوكيل الإخباري- قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تأمل في التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا حرص القاهرة على عدم تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه نظيره اليوناني، بقصر الرئاسة بالعاصمة اليونانية أثينا: مصر لم تكن أبدا معبرا للمهاجرين إلى أوروبا.

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وتابع: لا نسمح أخلاقيا وإنسانيا بأن يتعرض المهاجرون للخطر في البحر.