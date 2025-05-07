السيسي: نحرص على ألا يتم تهجير أهل غزة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه نظيره اليوناني، بقصر الرئاسة بالعاصمة اليونانية أثينا: مصر لم تكن أبدا معبرا للمهاجرين إلى أوروبا.
وتابع: لا نسمح أخلاقيا وإنسانيا بأن يتعرض المهاجرون للخطر في البحر.
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