الثلاثاء 2025-08-05 10:15 ص
 

السيسي وعون يبحثان دعم وحدة وسيادة لبنان

علم لبنان في مرفأ بيروت
علم لبنان في مرفأ بيروت
 
الإثنين، 04-08-2025 09:58 م
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر الراسخ لسيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه، ورفضها القاطع لأي انتهاكات تمس السيادة اللبنانية.اضافة اعلان


وشدد السيسي، خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الإثنين، على دعم مصر لجهود المؤسسات الوطنية اللبنانية في تحقيق الأمن والاستقرار داخل لبنان، وحرص مصر على المساعدة في جهود الحكومة اللبنانية المبذولة لإعادة الإعمار.

وتناول الاتصال سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وأكد الرئيسان حرصهما على مواصلة دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وبحث الزعيمان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الرئيسان على ضرورة التوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة، فضلاً عن الإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وسرعة البدء في عملية إعادة إعمار القطاع.

وأكد الرئيسان على الموقف الثابت لمصر ولبنان في دعم الشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

وتتمتع مصر ولبنان بعلاقات تاريخية ووثيقة، حيث تُعَدّ مصر أحد الداعمين الرئيسيين لاستقرار لبنان وسط التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها، حيث شهد لبنان في السنوات الأخيرة أزمات متعددة، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي، وانفجار مرفأ بيروت عام 2020، والصراعات الأخيرة مع إسرائيل بسبب حزب الله، والتي أدت إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية، خاصة في جنوب لبنان.

وعلى صعيد آخر، تلعب مصر دوراً محورياً في القضية الفلسطينية، حيث توسطت في عدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار في غزة، وتستعد لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع، ورفضت مصر باستمرار أي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدة التزامها بحقوق الشعب الفلسطيني.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم الولايات المتحدة الأميركية

عربي ودولي كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة

أحد عناصر ادارة السير في الميدان

أخبار محلية الأمن العام: إشارات رقباء السير بالميدان تقلل الارتباك

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتراجع مع تزايد احتمال خفض الفائدة واستمرار ضبابية الرسوم الجمركية

ىى

طب وصحة إهمال التهاب الضرس قد يصيبك بمشاكل خطيرة في الغدة الدرقية

قلقلقل

منوعات لا للحشرات في المنزل! 8 نصائح ذكية لتهوية آمنة في الصيف

نننن

منوعات كيف تحفظين البقوليات والحبوب لأطول فترة؟ إليك 4 خطوات فعّالة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية طلبة "التوجيهي" جيل 2008 يتقدمون للاختبار بمبحث تاريخ الأردن

تتت

منوعات طلب مثير للجدل.. حيوانات أليفة لتغذية حيوانات مفترسة في الدنمارك



 
 





الأكثر مشاهدة