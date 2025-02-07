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السيسي يؤكد على موقف مصر الصارم من تهجير سكان غزة

السيسي
السيسي
الجمعة، 07-02-2025 08:03 م

الوكيل الإخباري-   شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، على رفضه إخلاء قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، مؤكداً على ضرورة إعادة إعمار القطاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع السيسي بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير محمد الشناوي أن اللقاء تناول جهود مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن وإيصال المساعدات لغزة.

وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد التأكيد على الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في هذا الصدد، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لدعمها وتمكينها من أداء مهامها وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف الشناوي أن السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة شددا خلال الاتصال على ضرورة الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار غزة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية في القطاع، مع التأكيد على رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم.

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سكاي نيوز عربية

 
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