السيسي يؤكد لترامب أهمية التوصل لسلام دائم في المنطقة

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الوكيل الإخباري- تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. اضافة اعلان





وأكد السيسي أهمية التوصل إلى سلام دائم في المنطقة، مشيراً إلى أن "المجتمع الدولي يعول على قدرة ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي ينهي حالة الصراع القائمة بالمنطقة منذ عقود".



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي إن السيسي وترامب أكدا أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية وأميركية، وضرورة تكثيف إيصال المساعدات لسكان غزة.



وأضاف الشناوي أن السيسي وجه دعوة لترامب لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتباحث حول القضايا والأزمات المعقدة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، مما يسهم في دعم استقرار المنطقة.