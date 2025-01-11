السيسي يتحدث عن خسائر ضخمة لمصر بسبب الحرب

الوكيل الإخباري- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده تواجه ظروفا صعبة بسبب التطورات الإقليمية والدولية والتي تؤثر على المسار الاقتصادي للدولة.

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وأضاف السيسي، في كلمة خلال زيارته للأكاديمية العسكرية أمس الجمعة، أن مصر خسرت 7 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الماضية كانت تدرها قناة السويس للدولة كأموال سائلة، مضيفا أن هذا مبلغ ضخم يوازي 350 مليار جنيه مصري، كان يمكن ضخها في مسارات عدة والاستفادة منها داخل الدولة.



وتحدث السيسي عن جهود الحكومة لبناء دولة حديثة ومتطورة لكنها تصطدم بعقبات عديدة ومنها "آثار الحرب".



وذكر أن مقومات الدولة هي ما تحدد قدرتها على تقديم خدمة ومستوى معيشة مناسب للمصريين، ولا يتعلق الأمر فقط بإرادة المسؤولين، مشيرا إلى تحكم الظروف والإمكانيات في هذه المسألة، متحدثا عما جرى في مصر خلال عام 2011، وقال إن "أي بيت يتعرض لمشكلة سيكون لها تأثير لفترة زمنية".



وأشار إلى "آثار وتكلفة" ما حدث في عام 2011، قائلا إن احتياطي البنك المركزي انتهى خلال عامي 2011 و2012، مضيفا أن الدولة عملت بعد ذلك لتهيئة الدولة للانطلاق بمعايير حديثة.