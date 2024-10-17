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السيسي يستقبل أول وزير خارجية إيراني في مصر لأول مرة منذ 2013

علما مصر وإيران
علما مصر وإيران
الخميس، 17-10-2024 01:21 م

الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك في أول زيارة لوزير خارجية إيراني منذ عام 2013.

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وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن اللقاء ركز على استعراض التطورات الجارية بالمنطقة، حيث أكد السيسي الموقف المصري الداعي لعدم توسّع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد، للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة،

 

وأكد الرئيس المصري في هذا السياق ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين.


من جانبه، أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، مشيداً بالدور المصري في ذلك الصدد على جميع المسارات.

 

كما نقل وزير خارجية إيران تحيات وتقدير الرئيس مسعود بزشكيان للرئيس المصري وتم الاتفاق على أهمية استمرار المسار الحالي لاستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين.

 

RT

 
gnews

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