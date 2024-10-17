السيسي يستقبل أول وزير خارجية إيراني في مصر لأول مرة منذ 2013

من جانبه، أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، مشيداً بالدور المصري في ذلك الصدد على جميع المسارات.
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