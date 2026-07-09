السيسي يصدر قرارا بتعيين مسؤولين كبار في مصر

وتضمنت القرارات ترقية وتعيين تشكيل جديد للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وذلك لتعزيز منظومة إدارة الأزمات في البلاد.
وجاء في مقدمة هذه القرارات، إصدار قرار جمهوري بترقية اللواء أركان حرب محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع إلى رتبة "فريق"، اعتباراً من تاريخ اليوم 9 يوليو 2026.
وفي سياق متصل، كلف الرئيس السيسي الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني، والذي كان يشغل منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، بتولي مهام منصبه الجديد رئيساً للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.
ولضمان تكامل العمل بين الأجهزة المختلفة، شملت القرارات الجمهورية تعيين اللواء هاني محمود سيد منصور، مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة، نائباً لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.
كما امتدت التكليفات لتشمل الأجهزة الأمنية، حيث تضمن القرار تعيين اللواء سامح نبيل يوسف من وزارة الداخلية، مساعداً لرئيس الهيئة.
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