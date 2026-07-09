الخميس 2026-07-09 01:49 م

السيسي يصدر قرارا بتعيين مسؤولين كبار في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
 
الخميس، 09-07-2026 01:01 م

الوكيل الإخباري-   أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عدة قرارات جمهورية هامة شملت حراكا في القيادات العسكرية بالجيش.

اضافة اعلان


وتضمنت القرارات ترقية وتعيين تشكيل جديد للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وذلك لتعزيز منظومة إدارة الأزمات في البلاد.


وجاء في مقدمة هذه القرارات، إصدار قرار جمهوري بترقية اللواء أركان حرب محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع إلى رتبة "فريق"، اعتباراً من تاريخ اليوم 9 يوليو 2026.


وفي سياق متصل، كلف الرئيس السيسي الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني، والذي كان يشغل منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، بتولي مهام منصبه الجديد رئيساً للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.


ولضمان تكامل العمل بين الأجهزة المختلفة، شملت القرارات الجمهورية تعيين اللواء هاني محمود سيد منصور، مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة، نائباً لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.

كما امتدت التكليفات لتشمل الأجهزة الأمنية، حيث تضمن القرار تعيين اللواء سامح نبيل يوسف من وزارة الداخلية، مساعداً لرئيس الهيئة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اا

أخبار محلية اطلاق صفارات الإنذار في الأردن

الكرملين: موسكو لا تعارض أي تواصل مباشر مع واشنطن لحل النزاع الأوكراني

عربي ودولي الكرملين: الضربات الأوكرانية على روسيا ستؤدي لإطالة أمد الحرب

تعبيرية

أخبار محلية السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأردني حاول تهريب نبات الحشيش عبر مطار شرم الشيخ

وكالة: الولايات المتحدة هاجمت جسرا ضمن مسار تجاري بين إيران والصين

عربي ودولي وكالة: الولايات المتحدة هاجمت جسرا ضمن مسار تجاري بين إيران والصين

وزير الطاقة يتابع مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي الطاقة والتعدين

أخبار محلية وزير الطاقة يتابع مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي الطاقة والتعدين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

عربي ودولي السيسي يصدر قرارا بتعيين مسؤولين كبار في مصر

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

"الوطنية لإدارة غزة": جاهزون لتسلّم مهامنا بعد حل حكومة حماس فور توفر الإمكانيات اللازمة

فلسطين شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة



 
 






الأكثر مشاهدة

 