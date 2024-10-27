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بحث مشكلات الباصات العمومية ومشغلي الحافلات
بحث خطة طوارئ الشتاء في العقبة
مدير تربية وتعليم جرش يتفقد عدداً من المدارس
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الامن العام : وفاة سيدة وطفليها بحريق في مخيم الزعتري
"صحة الوافدين" في الأردن تُصدر 225 ألف شهادة صحية في 9 شهور
جدار محول كهربائي "متصدع" في شفا بدران يثير قلق أهالي المنطقة .. صور
فلسطين
فلسطين
ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين والصحفيات إلى 182 في غزة
الدفاع المدني بغزة: 100 ألف شخص محاصرون بشمال القطاع
ألف شهيد في شمال قطاع غزة خلال 22 يوما
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الوحدات يتجاوز العقبة ويصعد لثاني ترتيب الدوري
صلاح ينقذ ليفربول أمام آرسنال
الحسين يتخطى الأهلي ويواصل الانفراد بالصدارة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
Blink من كابيتال بنك يُفعّل الخدمة اللاتلامسية عبر أجهزة الصراف الآلي
"جورامكو" وبوينغ توقعان اتفاقية طويلة الأمد لقطع غيار الطائرات
السالم: النتائج المالية القوية للمجموعة تعكس رؤيتها الاستراتيجية الطموحة وقدرتها على إدارة مواردها بكفاءة
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