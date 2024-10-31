 
الخميس 2024-10-31 01:29 م
 

السيسي يوجه رسالة للاستخبارات الأمريكية حول خطر يهدد المنطقة

السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الخميس، 31-10-2024 11:44 ص

الوكيل الإخباري - حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في رسالة لرئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية من خطورة استمرار التصعيد على المستوى الإقليمي وتداعياته الجسيمة على شعوب المنطقة كافة.

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وطالب السيسي بشكل عاجل خلال لقاء مع وليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بالتوصل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار في لبنان بما يحفظ سيادته وسلامة أراضيه، ويحمي استقراره وأمن شعبه.


وشدد الرئيس السيسي في هذا السياق على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأونروا وضرورة عدم إعاقة عملها، كما تم تأكيد أهمية تطبيق حل الدولتين كونه مسار تحقيق السلام والأمن في المنطقة.


وتناول اللقاء مستجدات الجهود المشتركة للتهدئة في قطاع غزة، وسبل دفع المفاوضات قدما للوصول إلى وقف لإطلاق النار وتبادل للمحتجزين، وكذا النفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية باعتباره أولوية قصوى لمصر في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع.

 

RT

 
gnews

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