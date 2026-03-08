السيطرة على حريق خزانات وقود بمطار الكويت الدولي دون إصابات

وفي بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب، إن مكافحة حريق مطار الكويت لم يسفر عن أي إصابات تذكر.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الكويت أعلنت في وقت سابق أن طائرة مسيرة استهدفت صباح اليوم خزاني وقود في مطار الكويت الدولي، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية فقط دون وقوع خسائر في الأرواح.
