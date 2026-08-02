السيناريو الذي يخشاه ترامب أكثر من أي شيء آخر بدأ يتضح

الوكيل الإخباري- قدّم داني أيالون، الذي شغل سابقا منصب نائب وزير خارجية إسرائيل، توقعات وصفها الإعلام العبري بـ "المتشائمة" بشأن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواجهة إيران.



ففي مقابلة إذاعية، قال داني أيالون: "الحقيقة هي أن أي شيء لم يتغير، والإيرانيون هم أكثر من يفهم ذلك".

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وأوضح كلامه قائلا: "جميعنا نحاول فك شفرة ترامب، لكنهم سبق أن فكوها. إنهم يعلمون أنه لا يريد حربا. هو لا يريد حربا لأن لديه انتخابات منتصف الولاية. الإيرانيون لا يعطونه أدنى فرصة، بل إنهم يتوسلون فعليا مهاجمته لهم".



وشدد أيالون موضحا: "إذا خسر الجمهوريون الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر، فسوف يصبح ترامب تحت رحمة الديمقراطيين، وحينها يمكنهم بدء إجراءات العزل ضده (الإقالة)"، وتابع الشرح: "وحتى لو لم ينجح ذلك، لأن الأمر يتطلب أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، فإن بإمكانهم إشغاله لمدة عامين بهذا الموضوع".



وأضاف نائب وزير الخارجية سابقا: "أكثر ما يرعبه هو التحدي السياسي الذي سيواجهه إذا خسروا، لأنه عندئذ سيكون في مأزق. ولاية ثانية أو عدم وجود ولاية ثانية - سيتوجب عليه الدفاع عن نفسه باستمرار في المحاكم".



وفي وقت سابق، تطرق روعي كاهانوفيتش، وهو باحث في معهد أبحاث السياسات والإستراتيجية البحرية ومؤلف كتاب "إيران والخليج العربي"، في حديث إذاعي إلى الاستعدادات الواسعة تمهيدا لهجوم أمريكي على إيران، وإلى إمكانية انضمام إسرائيل إليه - وإلى قرار تأجيل أو إلغاء هذه الخطوة في اللحظة الأخيرة.



وصرح كاهانوفيتش قائلا: "أعتقد أن ترامب يضلل نفسه أيضا. فهو لا يتخذ قرارات تتجسد في أرض الواقع. هذه هي المرة الرابعة أو الخامسة التي يغير فيها قراره. اليوم يقول إنه في ضوء المحادثات مع الوسطاء تقرر، على الأقل في الوقت الحالي، تأجيل الهجوم".