السيول تغمر الطريق البديل بين بغداد وكركوك في طوزخورماتو

الأحد 2025-12-28 07:42 م

الأحد، 28-12-2025 07:14 م
الوكيل الإخباري-   أدت سيول الأمطار في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين بالعراق إلى غمر الطريق البديل، وذلك بعد انهيار جزئي لجسر شمال غربي القضاء قبل أكثر من أسبوعين.اضافة اعلان


وكان الجسر يشكّل الطريق الرئيسي بين بغداد وكركوك، ما أدى إلى توقف حركة الشاحنات واحتجاز مئات المركبات في المنطقة.

وقال سائقون إن السيول أعاقت حركة المرور على الطريق البديل اليوم، مطالبين السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة فتح الطريق وتأمين حركة المركبات.

وكانت السيول التي شهدتها طوزخورماتو يوم 9 ديسمبر تسببت بانهيار جزء من الجسر الواقع ضمن الحدود الجنوبية للقضاء على طريق كركوك – بغداد، الأمر الذي دفع السلطات حينها إلى تحويل مسار الشاحنات إلى الطريق الحلّي للقضاء، إلا أن الأمطار الغزيرة اليوم تسببت بفيضان جديد غمر الطريق البديل بالكامل وتوقف حركة الشاحنات بشكل تام.

روسيا اليوم
 
 


gnews

