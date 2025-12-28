السيول تغمر الطريق البديل بين بغداد وكركوك في طوزخورماتو

وكان الجسر يشكّل الطريق الرئيسي بين بغداد وكركوك، ما أدى إلى توقف حركة الشاحنات واحتجاز مئات المركبات في المنطقة.
وقال سائقون إن السيول أعاقت حركة المرور على الطريق البديل اليوم، مطالبين السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة فتح الطريق وتأمين حركة المركبات.
وكانت السيول التي شهدتها طوزخورماتو يوم 9 ديسمبر تسببت بانهيار جزء من الجسر الواقع ضمن الحدود الجنوبية للقضاء على طريق كركوك – بغداد، الأمر الذي دفع السلطات حينها إلى تحويل مسار الشاحنات إلى الطريق الحلّي للقضاء، إلا أن الأمطار الغزيرة اليوم تسببت بفيضان جديد غمر الطريق البديل بالكامل وتوقف حركة الشاحنات بشكل تام.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
إنقاذ أشخاص من الغرق خلال محاولتهم عبور الحدود السورية اللبنانية والبحث عن مفقودين
-
بوتين: سنحقق أهدافنا بالقوة في أوكرانيا إذا لم ترغب في السلام
-
أفغانستان.. مقتل مساعد رئيس الاستخبارات في انفجار غاز بكابول
-
جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال"
-
الاعلام العبري: نتنياهو سيطلب من ترامب الضوء الأخضر لضرب إيران
-
زلزال بقوة 6,2 درجة قبالة سواحل البيرو
-
رئيس وزراء العراق: الولاية الثانية ليست طموحا شخصيا بقدر ما هي استعداد لتحمّل المسؤولية
-
الدفاع السورية: القبض على 5 متسللين في ريف طرطوس بعضهم من عناصر النظام السابق