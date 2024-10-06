الشرطة الألمانية تداهم اجتماعا لعشرات المتهمين بالانتماء لأقصى اليمين

وقال متحدث باسم الشرطة ليل السبت الأحد إن أفراد الشرطة سجلوا البيانات الشخصية لما يقرب من 130 مشاركا في الاجتماع الذي أقيم في أجزاء مما يسمى بمصنع البراميل في هاخنبورغ بولاية راينلاند-بفالتس.
وبحسب البيانات، تفترض الشرطة أن الحزب اليميني المتطرف "الطريق الثالث" هو منظم الاجتماع.
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