الشرطة الألمانية تداهم اجتماعا لعشرات المتهمين بالانتماء لأقصى اليمين

الوكيل الإخباري - فضت الشرطة الألمانية اجتماعا كبيرا لأشخاص يشتبه في أنهم من خلفية يمينية متطرفة، وذلك خلال مداهمة ليلية كبرى في منطقة فيسترفالد.

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وقامت الشرطة بتطويق المنطقة وأضاءتها بمصابيح، وشارك في الحملة أكثر من 200 من عناصرها.



وقال متحدث باسم الشرطة ليل السبت الأحد إن أفراد الشرطة سجلوا البيانات الشخصية لما يقرب من 130 مشاركا في الاجتماع الذي أقيم في أجزاء مما يسمى بمصنع البراميل في هاخنبورغ بولاية راينلاند-بفالتس.



وبحسب البيانات، تفترض الشرطة أن الحزب اليميني المتطرف "الطريق الثالث" هو منظم الاجتماع.