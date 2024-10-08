 
الثلاثاء 2024-10-08 09:44 ص
 

الشرطة الألمانية تستخدم العنف ضد متظاهرين مؤيدين لفلسطين

صورة من الاحتجاجات
صورة من الاحتجاجات
الثلاثاء، 08-10-2024 09:29 ص
الوكيل الإخباري-   استخدمت الشرطة الألمانية العنف ضد المشاركين في مظاهرة مناصرة لفلسطين في العاصمة برلين بمناسبة مرور عام على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.اضافة اعلان


وتجمع مئات الأشخاص، أمس الاثنين، في الساحة المجاورة لمحطة مترو سودسترن في منطقة نويكولن، للتعبير عن دعمهم لفلسطين ولبنان.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ورددوا شعارات مثل "أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية"، "ألمانيا ساعدت في قتل أكثر من 16 ألف طفل".

كما رفعوا لافتات كتب عليها "غزة والضفة الغربية ولبنان - أوقفوا القتل الجماعي".

وأنهت الشرطة التي اتخذت إجراءات أمنية مشددة، المظاهرة عبر استخدام العنف والقسوة والغازات المسيّلة للدموع.

الأناضول
 
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