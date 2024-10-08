الشرطة الألمانية تستخدم العنف ضد متظاهرين مؤيدين لفلسطين

وتجمع مئات الأشخاص، أمس الاثنين، في الساحة المجاورة لمحطة مترو سودسترن في منطقة نويكولن، للتعبير عن دعمهم لفلسطين ولبنان.
وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ورددوا شعارات مثل "أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية"، "ألمانيا ساعدت في قتل أكثر من 16 ألف طفل".
كما رفعوا لافتات كتب عليها "غزة والضفة الغربية ولبنان - أوقفوا القتل الجماعي".
وأنهت الشرطة التي اتخذت إجراءات أمنية مشددة، المظاهرة عبر استخدام العنف والقسوة والغازات المسيّلة للدموع.
الأناضول
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