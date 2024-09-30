الشرطة الألمانية تشن حملة تفتيش ضد أوساط مؤيدة للفلسطينيين في برلين

وقالت الشرطة على منصة “إكس” إن هناك اشتباها في أن خمسة رجال “ارتكبوا جرائم ذات دوافع مؤيدة للفلسطينيين”.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحملة مستمرة منذ الساعة السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي في ألمانيا) ويشارك فيها حوالي 125 من أفراد شرطة.
ولم يتضح بعد المزيد من التفاصيل.
وكالات
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