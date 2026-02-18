الأربعاء 2026-02-18 01:49 ص

الشرطة الأميركية: القبض على شاب ركض نحو مبنى الكونغرس حاملا بندقية

الأربعاء، 18-02-2026 12:26 ص

الوكيل الإخباري-   قال قائد شرطة الكابيتول الأميركي مايكل سوليفان، إن شابا يبلغ من العمر 18 عاما ركض الثلاثاء نحو مبنى الكونغرس، حاملا بندقية محشوة بالرصاص قبل أن تعتقله الشرطة دون وقوع أي حوادث.

ولم تتضح بعد دوافع الشاب الذي قالت الشرطة إنه كان يرتدي سترة وقفازات عسكرية. وأوضحت الشرطة أنه كان يحمل أيضا خوذة وقناعا واقيا من الغازات في سيارته.

 
 


