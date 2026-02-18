الشرطة الأميركية: القبض على شاب ركض نحو مبنى الكونغرس حاملا بندقية

الوكيل الإخباري- قال قائد شرطة الكابيتول الأميركي مايكل سوليفان، إن شابا يبلغ من العمر 18 عاما ركض الثلاثاء نحو مبنى الكونغرس، حاملا بندقية محشوة بالرصاص قبل أن تعتقله الشرطة دون وقوع أي حوادث.

اضافة اعلان