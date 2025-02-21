الشرطة الإسرائيلية: العثور على 4 عبوات ناسفة على حافلات

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الوكيل الإخباري- أفادت الشرطة الإسرائيلية بالعثور على 4 عبوات ناسفة على حافلات في بات يام وحولون.

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وأضافت ان عمليات تفتيش الحافلات في بات يام وحولون مستمرة بعد الانفجارات.