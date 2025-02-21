الشرطة الإسرائيلية: العثور على 4 عبوات ناسفة على حافلات

وأضافت ان عمليات تفتيش الحافلات في بات يام وحولون مستمرة بعد الانفجارات.
وقال رئيس بلدية بات يام انه سيتم تعزيز الانتشار الأمني صباح غد قرب المؤسسات التعليمية.
-
أخبار متعلقة
-
الاعلام العبري : الجيش الإسرائيلي يؤكد هجومه على حمص بسوريا
-
غارة إسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية
-
انفجارات تطال حافلات في وسط إسرائيل
-
مصر بصدد إتمام خطة شاملة لإعادة إعمار غزة
-
نتنياهو يعقد مشاورات طارئة على خلفية العبوات الناسفة
-
ارتفاع عدد شهداء انفجار النيرب بمحافظة إدلب السورية إلى 8 أشخاص
-
روسيا تمدد حظر تصدير البنزين 6 أشهر إضافية
-
مسؤول أميركي: إسرائيل تطلب دورا أكبر لواشنطن بالمنطقة