 
الجمعة 2025-02-21 01:32 ص
 

الشرطة الإسرائيلية: العثور على 4 عبوات ناسفة على حافلات

الشرطة الإسرائيلية: العثور على 4 عبوات ناسفة على حافلات
من الحادثة
الجمعة، 21-02-2025 01:27 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت الشرطة الإسرائيلية بالعثور على 4 عبوات ناسفة على حافلات في بات يام وحولون.

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وأضافت ان عمليات تفتيش الحافلات في بات يام وحولون مستمرة بعد الانفجارات.


وقال رئيس بلدية بات يام انه سيتم تعزيز الانتشار الأمني صباح غد قرب المؤسسات التعليمية.

 
gnews

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