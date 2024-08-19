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الشرطة الإسرائيلية: انفجار تل أبيب هجوم إرهابي بنسبة 99%

من موقع الانفجار
من موقع الانفجار
الإثنين، 19-08-2024 09:22 ص

الوكيل الإخباري- قال بيان للشرطة الإسرائيلية إن "ما حدث أمس الأحد، في تل أبيب صعب وخطير، والتحقيقات مستمرة من الشاباك والشرطة".

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وأضاف البيان أن "هجوم تل أبيب إرهابي بنسبة 99% وحدثت معجزة كبيرة بأنه لم ينته بعشرات القتلى".

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