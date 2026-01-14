الأربعاء 2026-01-14 11:02 ص

الشرطة الإيرانية: اعتقال 297 من مثيري الشغب المتورطين في الاضطرابات الأخيرة

الشرطة الإيرانية: اعتقال 297 من مثيري الشغب المتورطين في الاضطرابات الأخيرة
الشرطة الإيرانية: اعتقال 297 من مثيري الشغب المتورطين في الاضطرابات الأخيرة
 
الأربعاء، 14-01-2026 10:57 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت الشرطة الإيرانية اليوم الأربعاء أنه تم اعتقال 297 شخصًا من "البلطجية والمشاغبين والمثيرين للشغب" المتورطين في الاضطرابات الأخيرة.اضافة اعلان


وقالت الشرطة إنه "تم اكتشاف وضبط 32 قطعة سلاح (8 أسلحة حربية و24 سلاح صيد) بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة البيضاء من مخابئ هؤلاء الإرهابيين".

وأكد رئيس السلطة القضائية في إيران اليوم الأربعاء أن الأولوية ستكون لمحاكمة المسلحين الذين ارتكبوا جرائم خلال الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في البلاد.

وأعلنت السلطات الإيرانية أمس أنها عثرت خلال عمليات تفتيش على 1300 قطعة سلاح وأجهزة إلكترونية للتجسس والتخريب، بينها أجهزة "ستار لينك".

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة، وانتشرت مقاطع فيديو للمتظاهرين في طهران ومدن أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي، مما تسبب بوقوع إصابات ووفيات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي

أخبار محلية وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيرته الإيرلندية

الشرطة الإيرانية: اعتقال 297 من مثيري الشغب المتورطين في الاضطرابات الأخيرة

عربي ودولي الشرطة الإيرانية: اعتقال 297 من مثيري الشغب المتورطين في الاضطرابات الأخيرة

1103 إشاعات في الأردن خلال 2025

أخبار محلية 1103 إشاعات في الأردن خلال 2025

ت

أسواق ومال أسهم اليابان تسجل ارتفاعاً قياسياً وسط آمال بتحفيز مالي

المساعدة في الطريق .. نجل الشاه المخلوع يصب الزيت على نار الشارع الإيراني

عربي ودولي المساعدة في الطريق .. نجل الشاه المخلوع يصب الزيت على نار الشارع الإيراني

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن تسجل أعلى مستوياتها في التاريخ الأربعاء

ى

منوعات هل يحمل النحل سر التواصل مع الكائنات الفضائية؟

ة

عربي ودولي شقيقة زعيم كوريا الشمالية تطالب سيئول بالاعتذار



 






الأكثر مشاهدة