الشرطة الإيرانية: اعتقال 297 من مثيري الشغب المتورطين في الاضطرابات الأخيرة

الوكيل الإخباري- أعلنت الشرطة الإيرانية اليوم الأربعاء أنه تم اعتقال 297 شخصًا من "البلطجية والمشاغبين والمثيرين للشغب" المتورطين في الاضطرابات الأخيرة.





وقالت الشرطة إنه "تم اكتشاف وضبط 32 قطعة سلاح (8 أسلحة حربية و24 سلاح صيد) بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة البيضاء من مخابئ هؤلاء الإرهابيين".



وأكد رئيس السلطة القضائية في إيران اليوم الأربعاء أن الأولوية ستكون لمحاكمة المسلحين الذين ارتكبوا جرائم خلال الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في البلاد.



وأعلنت السلطات الإيرانية أمس أنها عثرت خلال عمليات تفتيش على 1300 قطعة سلاح وأجهزة إلكترونية للتجسس والتخريب، بينها أجهزة "ستار لينك".



وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة، وانتشرت مقاطع فيديو للمتظاهرين في طهران ومدن أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي، مما تسبب بوقوع إصابات ووفيات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء.



